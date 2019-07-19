19.07.2019 11:38

В субботу состоится открытие первого в Украине инклюзивного модельного агентства

Презентация Школы моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства состоится в субботу, 20 июля, на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25).



// city.kharkov.ua

По словам вице-президента общественной организации «Креавита» Елены Шингаревой, в ходе кастинга жюри выбрало 30 участников из 50 кандидатов, которые пройдут обучение.

«Это первая в Украине школа, которая будет готовить профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях. В течение трех месяцев участники проекта будут осваивать навыки дефиле, фотопозирования, визажа, стилистики. Также они узнают основы диетологии, ораторского искусства, актерского мастерства и самопрезентации, познакомятся с историей моды и стиля», - отметила Елена Шингарева.



В школе будут преподавать имидж-дизайнер Елена Шушляпина, преподаватель по дефиле и фотопозированию Анна Нещерет, визажист Долорес Кобзева, дизайнер женской одежды Александр Бевзюк, преподаватель сценического движения и пластики Армен Калоян, продюсер и режиссер театра «Арабески» Светлана Олешко, стилист Елена Зуб.



Специальным гостем в честь открытия школы инклюзивного модельного агентства станет первая украинская профессиональная модель, победитель конкурса красоты среди девушек на инвалидных колясках «Красота без ограничений 2016» Оксана Кононец.



Начало мероприятия - в 12:00.



Напомним, что проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» стал одним из десяти победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. Также в конкурсе победили проекты «Старый цирк Грикке», «Харьков - город стартапов», «Мой любимый украинский Харьков» и др. На реализацию проектов-победителей будут выделены муниципальные гранты в размере от 40 до 165 тыс. грн.