20.07.2019 15:42

Патрульные рисуют необычные знаки на пешеходных переходах

В Харькове продолжают появляться предупредительные надписи для пешеходов.



// Патрульная полиция

Патрульные полицейские наносят перед пешеходными переходами напоминание для граждан безопасности на дороге. Среди надписей - "Возьми ребенка за руку", "Сними наушники", "Спрячь телефон", "Посмотри по сторонам" и другие.

Главная цель - призвать пешеходов быть внимательными на дороге.



Поэтому не удивляйтесь появлению таких надписей в вашем районе города, пооющуют в Патрульной полиции.