Главная Новости Общество Патрульные рисуют необычные знаки на пешеходных переходах
20.07.2019  15:42   

Патрульные рисуют необычные знаки на пешеходных переходах

В Харькове продолжают появляться предупредительные надписи для пешеходов.


// Патрульная полиция

Патрульные полицейские наносят перед пешеходными переходами напоминание для граждан безопасности на дороге. Среди надписей - "Возьми ребенка за руку", "Сними наушники", "Спрячь телефон", "Посмотри по сторонам" и другие.

Главная цель - призвать пешеходов быть внимательными на дороге.

Поэтому не удивляйтесь появлению таких надписей в вашем районе города, пооющуют в Патрульной полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пдд, патрульные, пешеход, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Криминал и происшествия Очередная авария авто и трамвая (ФОТО) 04.01 Власть Всем водителям по 50: с начала 2018 года это максимальная скорость в населенных пунктах Украины 28.04 Власть Изменения правил движения авто на перекрестках вступили в силу
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 