Патрульные рисуют необычные знаки на пешеходных переходах

В Харькове продолжают появляться предупредительные надписи для пешеходов.
Патрульные полицейские наносят перед пешеходными переходами напоминание для граждан безопасности на дороге. Среди надписей - "Возьми ребенка за руку", "Сними наушники", "Спрячь телефон", "Посмотри по сторонам" и другие.
Главная цель - призвать пешеходов быть внимательными на дороге.
Поэтому не удивляйтесь появлению таких надписей в вашем районе города, пооющуют в Патрульной полиции.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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