Главная Новости Общество Озеро в саду Шевченко обновил плавец (ВИДЕО)
22.07.2019  10:31   

Озеро в саду Шевченко обновил плавец (ВИДЕО)

Мужчина решил «обновить» водоем в темное время суток.


// Facebook

Видео ночного «заплыва» сняли очевидцы и выложили запись в соцсети.

В комментариях харьковчане в основном осудили заплыв «пьяного лебедя» (как окрестили плавца в Сети).

«Это следовало ожидать!!! Людям с нашим менталитетом только наводить порядок и красоту в городе((((», «он бы ещё шашлыли подарил на берегу», «Не загадьте эту красоту», «Скоро сс*ть начнут..», – такие комментарии появились под видео (орфография и пунктуация сохранены).

 

Тэги:  сад шевченко, харьков
 
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