Озеро в саду Шевченко обновил плавец (ВИДЕО)

Мужчина решил «обновить» водоем в темное время суток.
Видео ночного «заплыва» сняли очевидцы и выложили запись в соцсети.
В комментариях харьковчане в основном осудили заплыв «пьяного лебедя» (как окрестили плавца в Сети).
«Это следовало ожидать!!! Людям с нашим менталитетом только наводить порядок и красоту в городе((((», «он бы ещё шашлыли подарил на берегу», «Не загадьте эту красоту», «Скоро сс*ть начнут..», – такие комментарии появились под видео (орфография и пунктуация сохранены).
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
Нас ожидает жаркий и преимущественно солнечный день. Однако синоптики не исключают местами небольшие кратковременные дожди.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: