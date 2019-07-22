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22.07.2019  15:20   

В Харькове появились уникальные малыши (ФОТО, ВИДЕО)

У пары нильских крокодилов – Сени и Джеммы – родились очаровательные малыши.


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В природе эти рептилии выходят из воды на сушу, делают гнезда и откладывают яйца. Но в зоопарках они часто сбрасывают кладку в воду и яйца погибают. Поэтому, чтобы получить потомство, яйца поместили в инкубатор. Период инкубации длился 73 дня. И это уже второй случай успешного инкубирования яиц нильского крокодила в истории нашего зоопарка. Таким же образом в 2016 году у Сени и Джеммы родилось два детеныша. И 2019 год ознаменовался появлением на свет двух крокодильчиков.

  

    

Яйца нильских крокодилов плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше. Когда пришло время, крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстие, выбрались из своих «домиков» и начали издавать специфические звуки, похожие на кваканье лягушек.

 

Малыши очень активные, подвижные. Их длина около 25 сантиметров. Для сравнения: длина взрослой особи достигает 5-6 метров. В рацион пока входят только насекомые: сверчки, кузнечики.

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  малыши, зоопарк, харьков, кладка, крокодил
 
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