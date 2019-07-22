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22.07.2019  16:59   

В Харькове параллельно с выборами проходил чемпионат по футболу «за решеткой» (ФОТО)

21 июля 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен чемпионат учреждения по футболу среди осужденных колонии.


// facebook

В соревнованиях приняли участие 6 команд, в процессе напряженной игры определился победитель. Команда-победитель получила кубок. Также были награждены подарками в номинациях «лучший вратарь», «лучший игрок», «лучший бомбардир».

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, подобные соревнования становятся хорошим стимулом для физического развития, а также ускоряют социальную адаптацию осужденных.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  выборы, колония, харьков, чемпионат
 
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