В Харькове параллельно с выборами проходил чемпионат по футболу «за решеткой» (ФОТО)

21 июля 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен чемпионат учреждения по футболу среди осужденных колонии.
В соревнованиях приняли участие 6 команд, в процессе напряженной игры определился победитель. Команда-победитель получила кубок. Также были награждены подарками в номинациях «лучший вратарь», «лучший игрок», «лучший бомбардир».
Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, подобные соревнования становятся хорошим стимулом для физического развития, а также ускоряют социальную адаптацию осужденных.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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