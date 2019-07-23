Городской совет выражает соболезнования родным Сергея Пилиграмма

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования семье начальника Управления по науке и инновациям КП «Харьковводоканал» Сергея Пилиграмма, который умер 22 июля на 83-м году жизни.
«Благодаря Сергею Сергеевичу предприятие «Харьковводоканал» постоянно развивалось. Он был замечательным ученым, Почетным гражданином Харьковской области, который никогда на стоял в стороне от чужой беды, болел за развитие города и всей страны.
Для всех нас это невосполнимая утрата. Примите наши соболезнования. Желаем семье сил и мужества пережить это горе. Светлая память замечательному человеку», - говорится в соболезновании.
Справка. Сергей Сергеевич Пилиграмм работал на предприятии начальником Управления по науке и инновациям Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям, ранее - заместителем генерального директора КП КХ «Харьковкоммуночиствод». Стоял у истоков создания научно-технического потенциала предприятия. Принимал участие в ликвидации последствий техногенной аварии на Диканевских очистных сооружениях.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Почетный гражданин Харьковской области, Заслуженный строитель Украины, награжден орденами «За заслуги» III и II степеней.
О месте и времени прощания сообщат на сайте КП «Харьковводоканал».
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