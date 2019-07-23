23.07.2019 13:19

Немецкие банкиры провели тренинг для сотрудников горсовета (ФОТО)

Тренинг по закупкам провели сегодня, 23 июля, для работников городского совета и КП «Харьковводоканал» представители немецкого банка «KfW».



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в городском совете. Его цель – ознакомление харьковскиих специалистов с особенностями сотрудничества с немецким банком «KfW». В нем приняли участие эксперт от Немецкого банка «KfW» Ральф Кнох, координатор проектов Немецкого банка развития «KfW» Виталий Шмерига, а также представители Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями, Департамента образования, Департамента бюджета и финансов и КП «Харьковводоканал».

По словам директора Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольги Демьяненко, при поддержке немецкого банка в Харькове реализуются два совместных проекта: модернизация и реконструкция подстанций на КП «Харькововодоканал» и энергомодернизация 54 учебных учреждений Московского района.

В ходе встречи немецкие специалисты рассказали о правилах закупок банка «KfW», требованиях трендерного комитета, оценочной комиссии, а также о других особенностях сотрудничества с финучреждением.

«Я уверена, что сотрудникам горсовета эта информация будет очень полезна, поскольку сегодня в Харькове реализуется достаточно много проектов с участием международных учреждений, и правила закупок в какой-то степени у них одинаковы. Хорошо, что у нас есть возможность подробнее узнать такую информацию, а также задать интересующие вопросы относительно особенностей закупок в рамках конкретного проекта», - сообщила Ольга Демьяненко.

Отметим, мероприятие прошло в рамках проекта «Восстановление и обновление местной инфраструктуры», реализуемого при поддержке Немецкого банка развития «KfW».