23.07.2019 15:48

Волонтеры акции «Добре (не) сміття» выручили около 22 000 гривен

Акцию организовал и провел Молодежный совет при Харьковском городском голове при поддержке Департамента труда и социальной политики и Благотворительного фонда «Волонтеры: взрослые - детям».



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 23 июля, в пресс-центре городского совета глава постоянной комиссии по вопросам защиты окружающей среды и экологии города Молодежного совета Кирилл Чикирякин, в течение четырех недель, с февраля по март, было собрано 7,5 тыс. тонн вторсырья – пластика, бумаги и стекла. За вырученные средства удалось помочь двум социальным учреждениям города. В акции приняли участие харьковские школы, вузы, кофейни, предприятия, больницы. Пункт сбора был организован на базе общественной организации «Линк» (ул. Сумская, 54). Всем, кто приносил мусор, давали в качестве поощрения билеты на различные мероприятия.

Фонд «Волонтеры: взрослые – детям», который занимается оказанием помощи детям-сиротам и профилактикой сиротства, помог с выбором и закупкой товаров для социальных учреждений по выгодной цене напрямую от проверенных поставщиков. Как сообщила волонтер Алина Чуднова, около 70% средств было направлено на нужды Реабилитационного центра для детей с особыми потребностями «Промінь», а 30% - Реабилитационному центру для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Для центра «Промінь», в частности, приобрели массажный коврик с эффектом гальки, бизи-борд, балансировочные полусферы, сенсорный гамак-кокон, сенсорный тренажер «Сквизер» (обнимальная машина), фотоаппарат и пр. Для центра помощи пострадавшим от насилия были приобретены пеленальный столик и матрас к нему, детская кровать с матрасом, детские ванночки, горшки и средства гигиены (подгузники, пеленки, влажные салфетки), набор погремушек и грызунков.

Директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова отметила, что в центре «Промінь» ищут новые формы комплексной реабилитации детей. Оборудование и тренажеры, которые приобрели благодаря акции, установят в новом зале сенсорной интеграции. «В тренажерах много мелких деталей, специальные покрытия, обнимальные машины, что позволит улучшить качество работы с воспитанниками центра», - отметила Лариса Болгова.

Также, по ее словам, очень пригодится новая мебель дневному центру реабилитации женщин, пострадавших от насилия, которые попадают туда с детьми.

«В Молодежный совет входят прогрессивные, активные молодые ребята, которые постоянно участвуют во всех начинаниях. Каждый из нас, видя такую вашу активность, должен подключиться к работе, уговорить соседа, знакомого, родственника и присоединиться к инициативе. Есть много потребностей, куда можно применять благотворительность. Большое спасибо за двойную акцию: уделили внимание и социальной сфере. Хочется обратиться к молодежи, ко всем харьковчанам: давайте вместе участвовать в таких проектах. Мы помогаем не только очищать планету, но и другим людям», - сказала Лариса Болгова.

В Молодежном совете отметили, что планируют в конце лета провести еще одну благотворительную акцию, привлекать предприятия и активнее работать с учебными учреждениями. В частности, осенью планируется внедрить раздельный сбор отходов в городских школах, чтобы дать детям возможность зарабатывать на мусоре, который они сдают.

«Дети голосуют и решают, как улучшить школу и на что потратить вырученные средства. Хотим заложить в эту сумму небольшой благотворительный взнос, чтобы часть этих средств шли на целевую благотворительность», - рассказал Кирилл Чикирякин.