Прощание с Сергеем Пилиграммом состоится в среду

Церемония прощания с начальником Управления по науке и инновациям Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям КП «Харьковводоканал» Сергеем Сергеевичем Пилиграммом состоится в среду, 24 июля.
Она пройдет в актовом зале администрации предприятия по адресу ул. Конторская, 90, начало в 11:00.
Напомним, Сергей Сергеевич Пилиграмм умер 22 июля на 83-м году жизни.
Сергей Сергеевич Пилиграмм работал на предприятии начальником Управления по науке и инновациям Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям, ранее - заместителем генерального директора КП КХ «Харьковкоммуночиствод». Он стоял у истоков создания научно-технического потенциала предприятия. Принимал участие в ликвидации последствий техногенной аварии на Диканевских очистных сооружениях.
Сергей Сергеевич Пилиграмм – лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Почетный гражданин Харьковской области, имеет почетное звание «Заслуженный строитель Украины», награжден орденами За заслуги III степени и II степени.
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