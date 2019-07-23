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23.07.2019  17:04   

Прощание с Сергеем Пилиграммом состоится в среду

Церемония прощания с начальником Управления по науке и инновациям Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям КП «Харьковводоканал» Сергеем Сергеевичем Пилиграммом состоится в среду, 24 июля.


// vodokanal.kharkov.ua

Она пройдет в актовом зале администрации предприятия по адресу ул. Конторская, 90, начало в 11:00.

Напомним, Сергей Сергеевич Пилиграмм умер 22 июля на 83-м году жизни.

Сергей Сергеевич Пилиграмм работал на предприятии начальником Управления по науке и инновациям Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям, ранее - заместителем генерального директора КП КХ «Харьковкоммуночиствод». Он стоял у истоков создания научно-технического потенциала предприятия. Принимал участие в ликвидации последствий техногенной аварии на Диканевских очистных сооружениях.

Сергей Сергеевич Пилиграмм – лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Почетный гражданин Харьковской области, имеет почетное звание «Заслуженный строитель Украины», награжден орденами За заслуги III степени и II степени.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  некролог, пилиграмм, харьков
 
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