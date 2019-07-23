Мобильный центр профориентации приедет на Рогань

24 июля с 9:00 до 16:00 возле магазина «Класс» по улице Грицевца, 29/1 будет работать Мобильный центр профориентации.
Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.
Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажн.:
давл.:
ветер: