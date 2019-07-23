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23.07.2019  17:59   

Мобильный центр профориентации приедет на Рогань

24 июля с 9:00 до 16:00 возле магазина «Класс» по улице Грицевца, 29/1 будет работать Мобильный центр профориентации.


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Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  профориентация, центр занятости, харьков
 
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