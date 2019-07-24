24.07.2019 10:50

На фоне падения рождаемости в Харькове растет «чудачество» с именами для новорожденных

Областное управление юстиции опубликовало самые редкие и самые встречаемые имена, которые регистрировались молодыми родителями в этом году.



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В Харькове, по оценке статистиков, проживает 1 миллион 446 тыс. человек. На протяжении 2019 численность населения города уменьшилась на 320 человек. За первый квартал 2019 родилось 2 370 младенцев, что на 9,4% меньше, чем в январе-марте 2018.

Тем не менее фантазия молодых родителей продолжает удивлять, так как выбрать имя новорожденному малышу - дело непростое. Ведь имя человека влияет на его судьбу.

На выбор имени ребенка влияют и традиции семьи, и модные веяния, и национальные взгляды.



Всего с начала года среди харьковчан пользовались популярностью следующие имена:



- среди женских - София, Мария, Анастасия, Вероника, Милана, Полина, Анна, Виктория, Кира, Ева, Варвара, Злата, Алиса, Александра, Валерия, Диана, Екатерина Юлия, Ксения, Елизавета, Ульяна, Дарья, Ангелина, Анна, Арина, Мирослава, Лиана, Маргарита, Марина.



- среди мужских - Егор, Александр, Артем, Кирилл, Максим, Богдан, Михаил, Дмитрий, Иван, Никита, Даниил, Никита, Илья, Ярослав, Владислав, Матвей, Тимур, Ростислав, Андрей, Тимофей, Назар, Кирилл, Марк, Денис, Давид, Олег, Антон, Роман, Сергей, Макар, Алексей, Руслан, Владимир, Евгений, Игорь.



К перечню популярных и наиболее употребляемых мужских имен попали - Добромир, Марат, Ян, Адам, Родион, Лев, Борис, Дамир, Елисей, Игнат, Лука, Марьян, Рафаил, Гордей, Даниэль, Прохор, Марат, Добрыня, Ренат, Клим, Радомир, Аким, Арсений, Эмиль, Назарий, Федор, Рустам, Ильдар, Герман, Платон, Гордей, Гермес, Ринат, Адам, Осман, Серафим, Спартак, Фаддей, Ираклий, Дарий, Мирон, Эней, Тарас, Степан, Демид, Левон, Одиссей, Кристиан, Кузьма, Рожден, Аскольд, Устим, Мартин, Дионис, Натан, Соломон, Лучезар.



Среди женских имен реже встречаются - Агата, Аделаида Алиша, Николь, Мишель, Адель, Анита, Амалия, Лилиана, Моника, Вивиан, Эмили, Мия, Эльза, Камила, Элеонора, Лейла, Ульяна, Ясмин, Ника, Оливия, Тина, Леона , Лика, Олеся, Даяна, Мадина, Росалина, Майя, Стефания, Василиса, Ася, Агнесса, Регина, Инесса, Джульетта, Теона, Бажена, Слава, Росина, Доминика, Жасмин, Эвелина, Аида, Эмма, Вилора, Латвина.