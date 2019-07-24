По мнению харьковских статистиков веганы в регионе - редкость

Главное управление статистики в Харьковской области проинформировало что в среднем харьковчанин потребляет в месяц 2 десятка яиц и 4,9 кг мяса и мясных продуктов
По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств в 2018 году почти половину своих доходов населения Харьковской области направило на питание.
Ежемесячно расходы среднестатистического домохозяйства на продукты питания составляли 2 974 грн.
Больше всего средств тратилось
Одним жителем региона куплено (потреблено) в среднем за месяц:
Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.
По расчетам Государственной службы статистики Украины в прошлом 2018 году
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В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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