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24.07.2019  11:11   

По мнению харьковских статистиков веганы в регионе - редкость

Главное управление статистики в Харьковской области проинформировало что в среднем харьковчанин потребляет в месяц 2 десятка яиц и 4,9 кг мяса и мясных продуктов


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По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств в 2018 году почти половину своих доходов населения Харьковской области направило на питание.

Ежемесячно расходы среднестатистического домохозяйства на продукты питания составляли 2 974 грн.

Больше всего средств тратилось

  • ·        на мясо и мясопродукты (745 грн);
  • ·        на хлеб и хлебопродукты (хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы) - 514 грн, молоко,
  • ·        сыр и яйца - 462 грн,
  • ·        масло и жиры (сало, масло и т.п.) - 236 грн,
  • ·        овощи, включая картофель - 229 грн.

Одним жителем региона  куплено (потреблено) в среднем за месяц:

  • ·        17,7 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко)
  • ·        7,9 кг овощей и бахчевых;
  • ·        7,6 кг хлеба и хлебных продуктов;
  • ·        5,1 кг картофеля;
  • ·        4,9 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо)
  • ·        3,4 кг фруктов, ягод, орехов, винограда;
  • ·        18 яиц;
  • ·        2,2 кг сахара (включая сахар, использованный на кондитерские изделия), меда;
  • ·        1,2 кг рыбы и рыбопродуктов.

Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

По расчетам Государственной службы статистики Украины в прошлом 2018 году

  •  энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составила 3353 ккал,
  • содержание белков в потребленных продуктах питания составлял 89 г,
  •  жиров - 151 г,
  • углеводов - 431 г.
Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  потребление, веган, харьков, мясо, молоко, яйца, хлеб
 
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