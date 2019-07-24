24.07.2019 11:11

По мнению харьковских статистиков веганы в регионе - редкость

Главное управление статистики в Харьковской области проинформировало что в среднем харьковчанин потребляет в месяц 2 десятка яиц и 4,9 кг мяса и мясных продуктов



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По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств в 2018 году почти половину своих доходов населения Харьковской области направило на питание.

Ежемесячно расходы среднестатистического домохозяйства на продукты питания составляли 2 974 грн.

Больше всего средств тратилось

· на мясо и мясопродукты (745 грн);

· на хлеб и хлебопродукты (хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы) - 514 грн, молоко,

· сыр и яйца - 462 грн,

· масло и жиры (сало, масло и т.п.) - 236 грн,

· овощи, включая картофель - 229 грн.

Одним жителем региона куплено (потреблено) в среднем за месяц:

· 17,7 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко)

· 7,9 кг овощей и бахчевых;

· 7,6 кг хлеба и хлебных продуктов;

· 5,1 кг картофеля;

· 4,9 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо)

· 3,4 кг фруктов, ягод, орехов, винограда;

· 18 яиц;

· 2,2 кг сахара (включая сахар, использованный на кондитерские изделия), меда;

· 1,2 кг рыбы и рыбопродуктов.

Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

По расчетам Государственной службы статистики Украины в прошлом 2018 году