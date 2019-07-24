24.07.2019 12:55

В Харькове объявили ежегодный фотоконкурс «Герои нашего города»

Объявлен прием заявок на участие в ежегодном социальном фотопроекте «Герои нашего города».



://city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, в течение месяца фотографы будут ловить «живые кадры», чтобы запечатлеть процесс работы сотрудников харьковских коммунальных предприятий, которые заняты строительством, реконструкцией, озеленением, а также работу врачей, спасателей и представителей других профессий, которые делают жизнь в Харькове комфортней и безопасней. Лучшие работы будут представлены на выставке, приуроченной ко Дню города.

Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, «Герои нашего города» – особый социальный проект. Его цель – повысить имидж рабочих профессий, показать значимость труда работников коммунальных предприятий и сформировать уважительное к ним отношение. Кроме того, фотопроект обращает внимание на положительные изменения в городе.

«Харьков признан самым комфортным городом для жизни в Украине, и очень важно не забывать о том, что именно благодаря труду рабочих он с каждым днем все больше преображается. «Герои» Харькова – скромные люди, которые делают такое большое общее дело. Каждому человеку очень важно, чтобы его старания были замечены и оценены, ведь это придает сил и вдохновляет», – отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Автор идеи конкурса Олег Егоров подчеркнул, что именно благодаря «живым» кадрам реализуется основная цель фотопроекта – показать в работе настоящих героев нашего города – тех, кто строит, чинит, убирает и делает Харьков красивее, тех, кто лечит и спасает жизни харьковчан.



К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и любители. Номинации - «Событие» (одна работа и серии до пяти снимков) и «Человек за работой» (единичные фото).

Работы необходимо отправить до 15 августа на e-mail: heroesofkharkivcity@gmail.com, указав Ф.И.О. автора, даты съемки, название сюжета и ссылку на профиль автора в социальных сетях. Размер фотографий - 30х40 см, 300 DPI.

20 августа конкурсная комиссия отберет фотографии, которые примут участие в фотовыставке 22-25 августа. Победители будут награждены грамотами и ценными призами.