24.07.2019 15:16

Харьков простился с Сергеем Пилиграммом

Церемония прощания с заслуженным строителем Украины, Почетным гражданином Харьковской области, начальником управления по вопросам науки и инноваций КП «Харьковводоканал» Сергеем Пилиграммом состоялась сегодня, 24 июля, в администрации предприятия.



//city.kharkov.ua

В церемонии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, заместители городского головы, председатель Совета почетных граждан города Харькова Михаил Пилипчук, ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев, коллеги, представители строительных и коммунальных предприятий города, ветеранских организаций, коллектив предприятия, близкие, друзья и родственники.

Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов выразил соболезнования семье Сергея Пилиграмма.

«Сегодня мы прощаемся с активным и целеустремленным человеком, настоящим профессионалом и опытным руководителем. Для многих сотрудников нашего предприятия Сергей Сергеевич был наставником. Под его руководством внедрялись новые технологии по модернизации производства и повышению надежности системы водопроводного хозяйства Харькова. Пусть добрая и светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы», - отметил Виталий Панов.

Похоронили Сергея Пилиграмма на городском кладбище №13.

Напомним, Сергей Пилиграмм скончался 22 июля на 83-м году жизни.

Справка. Сергей Сергеевич Пилиграмм родился 4 декабря 1936 года в Хабаровске. Окончил Харьковский институт коммунального строительства. Трудовую деятельность начал каменщиком, мастером, прорабом. Под его руководством в Харькове были построены важные для Салтовского жилищного массива путепроводы и троллейбусная линия, телевизионная вышка в районе Павлового Поля. С 1998 года Сергей Пилиграмм - заместитель генерального директора КП КХ «Харьковкоммуночиствод», до последнего времени - начальник Управления по науке и инновациям Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям КП «Харьковводоканал». Был координатором деятельности всех строительных организаций во время ликвидации последствий техногенной аварии на Диканевских очистных сооружениях.

Профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Почетный гражданин Харьковской области, имеет почетное звание «Заслуженный строитель Украины», награжден орденами «За заслуги» III и II степеней, отличием Харьковского областного совета «Слобожанская слава».