25.07.2019 16:43

Награждены лучшие работники торговли (ФОТО)

Праздничный прием по случаю Дня работников торговли прошел сегодня, 25 июля, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, председатель Харьковского областного профсоюза работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг Алла Приседская, предприниматели, продавцы, завпроизводством ресторанов, шеф-повары, преподаватели Харьковского государственного университета питания и торговли.

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех присутствующих с профессиональным праздником поздравила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

«Ваша работа - это большая ответственность. Вы принимаете активное участие в жизни города, исправно платите налоги в бюджет, которые идут на развитие нашего родного Харькова. Мы со своей стороны, как местная власть, и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее для создания комфортных условий ведения бизнеса. Я хочу, чтобы вы знали, что вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнула директор департамента.

За весомые трудовые достижения, высокий профессионализм и культуру обслуживания лучшим работникам сферы торговли Виктория Китайгородская вручила Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Также с праздником коллег поздравила председатель Харьковского областного профсоюза работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг Алла Приседская.

«История развития торговли стояла у истоков основания города, когда здесь еще располагался казачий полк. К очерченным тогда границам поселения пришли 33 черкесские семьи, которые начали продвигать торговлю в Харькове. С тех пор во всех представительских документах Харьков указывался как торговый город. Также у нас проводились знаменитейшие в то время в империи ярмарки - Крещенская, Троицкая, Успенская и Покровская, которые сделали Харьков действительно торговым и известным городом», - рассказала Алла Приседская.

Справка. День работников торговли и общественного питания установлен Указом Президента Украины №427/95 от 5 июня 1995 года. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

На сегодняшний день в Харькове функционируют около 3 тыс. предприятий торговли, 2,9 тыс. предприятий ресторанного хозяйства, 53 рынка и торговых площадок. Также в Харькове работают 23 гипермаркета, 205 супермаркетов и универсамов и 63 торговых центра. За счет открытия в 2019 году новых предприятий в сфере торговли и ресторанного хозяйства в городе было создано около 400 новых рабочих мест.