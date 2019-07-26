26.07.2019 12:19

Представители жилищных кооперативов прошли тренинг по программе ЕС

Тренинг «Основы законодательства по реализации права собственности в многоквартирном доме» прошел сегодня, 25 июля, в Департаменте жилищного хозяйства.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие председатели правлений жилищно-строительных кооперативов. Они обсудили следующие темы: вопросы права собственности в многоквартирном доме; нормативно-правовые акты; Гражданский кодекс Украины; Закон Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме»; Закон Украины «Об ОСМД».

Тренинг провела эксперт Проекта ЕС/ПРООН «Объединение совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений» (HOUSES) Юлия Самойлова. Она сообщила, что основная цель проекта - мобилизация совладельцев жилья в многоквартирных домах в Украине и поддержка их мотивации к повышению уровня энергоэффективности.

Проект ЕС/ПРООН реализуется по всей Украине, помогая жилищным и жилищно-строительным кооперативам проходить реорганизацию путем создания ОСМД, а также способствует укреплению потенциала ОСМД, которые в дальнейшем смогут разработать собственные проекты по повышению энергоэффективности и подать заявку на финансирование в Фонд энергоэффективности Украины.

ПРООН будет оказывать техническую помощь путем внедрения проекта, который реализуется с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2020 года. В рамках проекта ЕС/ПРООН в течение июня-сентября 2019 года планируется проведение тренингов и встреч.

Как сообщил заместитель начальника отдела по контролю за деятельностью ЖК, ЖСК и ОСМД Департамента жилищного хозяйства Иван Усачев, в Харькове - 565 ОСМД, и каждый год их количество растет на 20 объединений. Также в городе около 500 жилищных кооперативов. По его словам, с 1 мая этого года вступил в силу в новой редакции Закон «О жилищно-коммунальных услугах», который предусматривает новую форму управления в многоквартирном доме. Совладельцы квартир должны зарегистрировать ОСМД либо стать управителем. Второй статус не выгоден, так как предусматривает уплату налогов, поэтому кооперативам лучше пройти реорганизацию и стать ОСМД.

По словам Ивана Усачева, в Харькове работает городская программа поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД, на которую в этом году было выделено 30 млн грн (в 2018 году – 26 млн грн). Программа включает несколько направлений – капитальный и текущий ремонты домов, благоустройство придомовой территории, программа действует на условиях долевого участия – жильцы должны оплатить минимум 25% стоимости работ, остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

«Мы ставим детские площадки, ремонтируем тротуары, крыши, лифты. Стараемся реализовывать пожелания людей», - подчеркнул Иван Усачев.

Кроме того, продолжает работать программа по «теплым» кредитам. Городской бюджет погашает до 20% тела кредита на энергоэффективные мероприятия. На программу в этом году было выделено 1,4 млн грн (в 2018 году - 800 тыс. грн).

Также помощь кооперативам оказывает Ассоциация поддержки жилищных кооперативов и ОСМД, которая работает в сотрудничестве с Департаментом жилищного хозяйства. Как сообщила представитель ассоциации, юрисконсульт Виктория Гриднева, ассоциация предоставляет информацию об изменениях в законодательстве, консультирует относительно проведения реорганизации в ОСМД, помогает участвовать в различных программах на условиях софинансирования, решать разные юридические вопросы.

Организаторы тренинга - Департамент жилищного хозяйства совместно с Ассоциацией поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД и Региональным представительством Проекта ЕС/ПРООН «Объединение совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений» (HOUSES).

Справка. Европейский Союз реализует Программу поддержки энергоэффективности для Украины (EE4U), цель которой - способствовать повышению энергоэффективности жилищного сектора в Украине и сокращению выбросов парниковых газов. В этом контексте ЕС совместно с правительством Германии поддерживает Фонд энергоэффективности Украины, созданный правительством Украины, который будет предоставлять техническую и финансовую поддержку термомодернизации многоквартирных домов в Украине. Такие меры будут способствовать позитивным изменениям в потреблении энергии, а также усилят энергетическую независимость страны.