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26.07.2019  12:35   

В Харькове чистят русла рек Лопань и Харьков

Более 100 т мусора собрали коммунальщики в ходе работ по очистке русел рек Харьков и Лопань.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 июля, сообщил журналистам главный инженер КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Владимир Залесский.

По его словам, работы по очистке рек были начаты месяц назад. На этот период было произведено водопонижение в реках Харьков и Лопань, на участках от Гончаровской до Павловской и Журавлевской плотин.

«Наше предприятие производит уборку русел рек от мусора и крупногабаритных предметов. Это, в частности, автопокрышки, мешки с мусором, которые жители частного сектора выбрасывают на спусках рек, древесина и прочее. Также в ходе работ мы провели очистку ливневок, расположенных под водой, и отремонтировали гидромеханическое оборудование Гончаровской плотины», - рассказал Владимир Залесский.

По его словам, уже на следующей неделе планируется завершить эти работы, закрыть затвор Гончаровкой плотины, и вода в реках постепенно достигнет привычного уровня.

Как сообщил главный инженер КП «КВЛК», работа по очистке русел рек требует усовершенствования, для этого предприятие разработает комплексную концепцию очистки рек, к которой подключатся специализированные организации и НИИ.

Источник:   ХГС
 Тэги:  чистка, русло, харьков, речка, коммунальщик
 
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