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28.07.2019  10:20   

В саду Шевченко установили новую скульптуру (фото)

Возле нового озера в саду Шевченко установили скульптуру посвященную украинскому театральному актеру Лесю Курбасу.


// facebook

Памятник назвали «Человек-невидимка и Лесь Курбас». Его установили 27 июля. Работал над скульптурой Александр Ридный.

Скульптор сообщил для «UA:Харків», что это не последняя статуя. В рамках проекта будут установлены подобные скульптуры известных харьковчан по всему саду Шевченко.
А пока Лесь Курбас и «человек-невидимка» стали фотозоной для гостей сада.
 
 
Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  сад, харьков, шевчеко, скульптура, сэлфи
 
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