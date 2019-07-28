28.07.2019 10:20

В саду Шевченко установили новую скульптуру (фото)

Возле нового озера в саду Шевченко установили скульптуру посвященную украинскому театральному актеру Лесю Курбасу.



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Памятник назвали «Человек-невидимка и Лесь Курбас». Его установили 27 июля. Работал над скульптурой Александр Ридный.

Скульптор сообщил для «UA:Харків», что это не последняя статуя. В рамках проекта будут установлены подобные скульптуры известных харьковчан по всему саду Шевченко.

А пока Лесь Курбас и «человек-невидимка» стали фотозоной для гостей сада.