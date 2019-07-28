В саду Шевченко установили новую скульптуру (фото)

Возле нового озера в саду Шевченко установили скульптуру посвященную украинскому театральному актеру Лесю Курбасу.
Памятник назвали «Человек-невидимка и Лесь Курбас». Его установили 27 июля. Работал над скульптурой Александр Ридный.
Стремление к новизне способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к знакомствам и перемене мест. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Серьезными катаклизмами синоптики нас не пугают. Ожидаются жаркие, местами мокрые, но вполне подходящие для отдыха выходные.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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