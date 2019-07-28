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28.07.2019  16:59   

Харьковский путешественник вернулся с кругосветки с национальным достижением

Харьковчанин стал первым украинцем, который совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза.


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Согласно требованиям, Сурин побывал на всех континентах, включая Антарктиду, посетил 40 стран и пересек три океана, все меридианы и часовые пояса, дважды пересек экватор и достиг самого отдаленного от любого континента или страны острова Питкэрн в Тихом океане. При этом путешественник ни разу не воспользовался самолетом. Его путешествие длилось 280 дней. По собственной инициативе харьковчанин популяризировал имидж Украины в мире.

Путешествие харьковского видеоблогера ознаменовалось международным скандалом.  Артемия Сурина арестовали в иранском городе Ардакан за использование дрона и за «шпионаж». Работники украинского посольства на дипломатическом авто практически эвакуировали харьковчанина Артемия Сурина с территории Ирана.

Источник:   times.kharkiv
 Тэги:  путешествие, харьков, блогер, правила
 
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