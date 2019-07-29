В Харькове сняли фильм об известном боксере - почетном горожанине (ВИДЕО)

В Харькове сняли фильм о боксере Александре Гвоздике.
Видео со съемочной площадки опубликовали в социальных сетях.
В съемках принял участие сын Александра - Дима.
Фильм планируют выпустить в мировой прокат в следующем году.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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