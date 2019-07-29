Главная Новости Общество В Харькове сняли фильм об известном боксере - почетном горожанине (ВИДЕО)
29.07.2019  11:05   

В Харькове сняли фильм об известном боксере - почетном горожанине (ВИДЕО)

В Харькове сняли фильм о боксере Александре Гвоздике.


// facebook

Видео со съемочной площадки опубликовали в социальных сетях.  

В съемках принял участие сын Александра - Дима.

Фильм планируют выпустить в мировой прокат в следующем году.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  бокс, харьков, гвоздик, фильм
 
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