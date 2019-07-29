29.07.2019 12:20

Именинник на день рождения получил в зоопарке экстрим-встречу с "соперником" по выживанию в джунглях (ВИДЕО)

Харьковский зоопарк празднует День рождения усатого-полосатого Елисея.



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Тигр – один из крупнейших наземных хищников. По массе он уступает только белому и бурому медведям. А вот среди представителей кошачьих тигр по праву занимает первое место, оставив позади короля зверей льва.

История обитания тигра на Земле началась около 2 миллионов лет назад, но сейчас этот удивительный хищник находится под угрозой исчезновения. Причина – охота и нелегальный отлов, которые длились столетиями.

Если в начале ХХ века в мире насчитывалось 100 тысяч диких тигров, то к 2010 году осталось всего 3200. Чтобы привлечь внимание к проблеме и изменить ситуацию, 13 стран, в которых водятся тигры, на саммите в 2010 году учредили день, посвященный этому животному. Теперь каждый год 29 июля отмечается Международный день тигров. Сейчас количество диких тигров в мире оценивается в 3890 особей — популяция впервые за последние 100 лет выросла! А это значит, что Международный день тигров приносит свои плоды!

По-особенному отметил День тигра наш Елисей. Его ждала встреча со слоном. Большую игрушку в виде слона еще утром разместили в центре вольера. Но поскольку Елисей – очень осторожный и осмотрительный тигр, сначала он ходил вокруг необычного гостя, присматриваясь и принюхиваясь, и лишь спустя несколько минут осмелился подойти поближе и дотронуться лапой – сначала слегка, а затем – с силой сбил слона на землю. Необычная игрушка стала отличным обогащением среды: Елисей и когти поточил, срывая обивку, и попробовал на вкус бивни, уши, ноги.

Как угощение слон явно пришелся не по вкусу, а вот как игрушка, в самый раз.

Вдоволь наигравшись, тигр утащил слона в укромное место – все-таки это его игрушка и игрушки за собой нужно убирать.