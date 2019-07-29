Главная Новости Общество Осужденных харьковчанок пригласили обучаться управлять персоналом (ФОТО)
29.07.2019  13:40   

Осужденных харьковчанок пригласили обучаться управлять персоналом (ФОТО)

Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетил представитель Харьковского института «Межрегиональная Академия управления персоналом».


// facebook

Учреждение посетил начальник отдела приема абитуриентов Никита Александрович Минин. Во время встречи он приглашал на обучение по разным направлениям подготовки. Этим предложением были заинтересованы, как сотрудники учреждения так и осужденные женщины.

Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что качественное сотрудничество между учреждением исполнения наказаний и высшими учебными заведениями является большой перспективой в будущем каждого.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, качановская, обучение, образование
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Общество В Харькове параллельно с выборами проходил чемпионат по футболу «за решеткой» (ФОТО) 18.07 Власть В Харьковском следственном изоляторе заключенный получил социальную помощь 16.07 Общество Харьковский бельгиец (малинуа) в очередной раз подтвердил первенство в многоборье (ФОТО)
 
 

Видео

"Металіст 1925" здобув першу перемогу в сезоні. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 