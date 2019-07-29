29.07.2019 13:40

Осужденных харьковчанок пригласили обучаться управлять персоналом (ФОТО)

Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетил представитель Харьковского института «Межрегиональная Академия управления персоналом».



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Учреждение посетил начальник отдела приема абитуриентов Никита Александрович Минин. Во время встречи он приглашал на обучение по разным направлениям подготовки. Этим предложением были заинтересованы, как сотрудники учреждения так и осужденные женщины.

Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что качественное сотрудничество между учреждением исполнения наказаний и высшими учебными заведениями является большой перспективой в будущем каждого.