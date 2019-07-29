Осужденных харьковчанок пригласили обучаться управлять персоналом (ФОТО)

Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетил представитель Харьковского института «Межрегиональная Академия управления персоналом».
Учреждение посетил начальник отдела приема абитуриентов Никита Александрович Минин. Во время встречи он приглашал на обучение по разным направлениям подготовки. Этим предложением были заинтересованы, как сотрудники учреждения так и осужденные женщины.
Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что качественное сотрудничество между учреждением исполнения наказаний и высшими учебными заведениями является большой перспективой в будущем каждого.
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Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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