В центре занятости ищут будущих полицейских

Харьковчанам будут предлагать трудоустройство в полицию.
30 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для людей, которые хотят трудоустроиться на работу в полицию.
Ярмарку вакансий полицейский (по специализациям) проводит Главное управления Национальной полиции в Харьковской области.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
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Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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