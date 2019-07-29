Главная Новости Общество В центре занятости ищут будущих полицейских
29.07.2019  14:31   

В центре занятости ищут будущих полицейских

Харьковчанам будут предлагать трудоустройство в полицию.


// Facebook

30 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для людей, которые хотят трудоустроиться на работу в полицию.

Ярмарку вакансий полицейский (по специализациям) проводит Главное управления Национальной полиции в Харьковской области.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, полиция, харьков, трудоустройство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Экономика и промышленность Харьковский подшипниковый завод набирает рабочих и персонал 16.07 Общество Ярмарка вакансий патрульной полиции пройдет в Харькове 10.07 Общество Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке отметили Международный день тигра. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 