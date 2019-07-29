29.07.2019 14:31

В центре занятости ищут будущих полицейских

Харьковчанам будут предлагать трудоустройство в полицию.



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30 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для людей, которые хотят трудоустроиться на работу в полицию.



Ярмарку вакансий полицейский (по специализациям) проводит Главное управления Национальной полиции в Харьковской области.



Мероприятие пройдет по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).



Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.