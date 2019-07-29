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29.07.2019  19:15   

В Харькове пройдет акция, посвященная противодействию торговле людьми

30 июля информационные мероприятия пройдут на Центральном железнодорожном вокзале и в кинотеатре «Боммер».


//kharkivoda.gov.ua
В частности, в помещении железнодорожного вокзала с 10:00 на экранах будут транслироваться тематические видеоролики, а активисты будут раздавать листовки и общаться с людьми.
 
Справка. В 2018 году в Украине органами социальной защиты обнаружены 286 человек, пострадавших от торговли людьми, из них Минсоцполитики установило статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 221 гражданину. Это на 11,6% больше, чем в 2017-м (198 человек) и вдвое больше показателя 2016 года (110 человек).
 
В течение 2012-2019 годов министерством был установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 818 гражданам (811 гражданам Украины и 7 иностранцам). Из них 316 - женщины, 420 - мужчины, 82 - дети (30 мальчиков и 51 девочка).
 
Органами Национальной полиции в 2019 году уже выявлено 189 уголовных преступлений (против 163 за аналогичный период 2018-го), предусмотренных статьей 149 (торговля людьми) УК Украины.
 
Основными странами, в которых эксплуатируют граждан Украины, остаются Российская Федерация, Украина, Республика Польша, Республика Турция, ОАЭ и др.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  торговля людьми, рабство, харьков, контрабанда
 
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