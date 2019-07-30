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30.07.2019  08:49   

В Харьков скоро придет похолодание

Харьковские синоптики предупреждают: после непродолжительной жары снова станет прохладнее. Передают местами дожди, иногда даже с грозами.


// Ukrainianwall.com

Жаркая погода порадовала любителей солнечного загара в прошедшие выходные. Но, как и обещали синоптики, антициклон из Европы только немного зацепил Украину, поэтому уже в ближайшее время снова погода будет довольно прохладной для лета.

По прогнозам Харьковского гидрометцентра, во вторник, 30 июля, температура воздуха по городу днем ​​еще будет составлять 26-28 градусов выше нуля, а вот потом пойдет на спад. Постепенно будет заходить холодный воздух с северо-востока, и 1 августа окажется холодным.
 
И в дальнейшем сильного тепла не обещают. Следующие выходные будут мрачными и прохладными. Днем 20-25, правда, преимущественно без осадков и только в субботу, 3 августа, в дневное время, возможен кратковременный дождь и местами гроза.

Однако синоптики надеются, что август таки порадует настоящей летней погодой с умеренными осадками. По крайней мере, об этом свидетельствует предыдущий прогноз специалистов. Ожидается, что средняя температура месяца в августе составит 21,5 градуса, что почти на 2 градуса выше средних многолетних значений, а вот осадков выпадет в пределах нормы – 43 миллиметра.

Тэги:  погожда, похолодание, харьков
 
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