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30.07.2019  14:50   

Харьковчане приняли участие в Международном семинаре в Нюрнберге

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в Международном семинаре по вопросам молодежных культур в Европе и мире, который проходил с 20 по 25 июля в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).


//city.kharkov.ua
Мероприятие прошло в рамках подготовки к выдвижению кандидатуры города Нюрнберга на звание Культурной столицы Европы 2025 года. В семинаре также приняли участие делегации из Китая, США, Македонии, Чехии, Италии, Турции, Шотландии и Польши.
 
В рамках визита представители Харьковского горсовета посетили основные локации молодежных культур в Нюрнберге, обсудили с участниками семинара важность реализации совместных проектов и определили пути активизации сотрудничества с городом-побратимом Нюрнбергом. 
 
Делегация из Харькова также встретилась с мэром Нюрнберга Ульрихом Мали и сотрудниками муниципалитета, ответственными за международное сотрудничество.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  семинар, делегация, харьков
 
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