30.07.2019 14:50

Харьковчане приняли участие в Международном семинаре в Нюрнберге

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в Международном семинаре по вопросам молодежных культур в Европе и мире, который проходил с 20 по 25 июля в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках подготовки к выдвижению кандидатуры города Нюрнберга на звание Культурной столицы Европы 2025 года. В семинаре также приняли участие делегации из Китая, США, Македонии, Чехии, Италии, Турции, Шотландии и Польши.

В рамках визита представители Харьковского горсовета посетили основные локации молодежных культур в Нюрнберге, обсудили с участниками семинара важность реализации совместных проектов и определили пути активизации сотрудничества с городом-побратимом Нюрнбергом.

Делегация из Харькова также встретилась с мэром Нюрнберга Ульрихом Мали и сотрудниками муниципалитета, ответственными за международное сотрудничество.