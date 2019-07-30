Харьковчане приняли участие в Международном семинаре в Нюрнберге

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в Международном семинаре по вопросам молодежных культур в Европе и мире, который проходил с 20 по 25 июля в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажн.:
давл.:
ветер: