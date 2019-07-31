31.07.2019 08:40

Прохожим, который спас девушку на кладбище, оказался пожарный на дежурстве (ФОТО)

Руководство спасателей получило благодарственное письмо о своих сотрудниках.



// ГСЧС

Жители домов по ул. Спортивной выразили благодарность личному составу II караула 5-й государственной пожарно-спасательной части Московского района за проявленную смелость и оперативность при задержании преступника.



Напомним, 22 июля спасатели 5-й пожарно-спасательной части помогли девушке не стать жертвой преступника, которого задержали и передали сотрудникам патрульной полиции.

Инцидент произошел на территории городского кладбища № 3. Мужчина напал на девушку, ударил ее и потянул куда-то. Девушка закричала и стала звать на помощь.

В это время пожарный 5-й пожарно-спасательной части Алексей Хайло был на дежурстве и, выполняя хозяйственные работы на территории пожарной части, как они обычно делают между вызовами, услышал крики женщины, раздавались с кладбища, расположенного рядом. Недолго думая спасатель бросился на помощь.

Пострадавшая девушка сообщила, что неизвестный мужчина подошел к ней сзади и дважды ударил чем-то по голове. И на ее счастье нападающего напугал случайный прохожий, проходивший мимо, так что тот бросился наутек.

Спасатели догнали злоумышленника задержали и передали его сотрудникам патрульной полиции, которых к месту событий вызвали очевидцы. По данному факту правоохранителями проводятся следственные действия.