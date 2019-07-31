Прохожим, который спас девушку на кладбище, оказался пожарный на дежурстве (ФОТО)

Руководство спасателей получило благодарственное письмо о своих сотрудниках.
Жители домов по ул. Спортивной выразили благодарность личному составу II караула 5-й государственной пожарно-спасательной части Московского района за проявленную смелость и оперативность при задержании преступника.
Напомним, 22 июля спасатели 5-й пожарно-спасательной части помогли девушке не стать жертвой преступника, которого задержали и передали сотрудникам патрульной полиции.
Инцидент произошел на территории городского кладбища № 3. Мужчина напал на девушку, ударил ее и потянул куда-то. Девушка закричала и стала звать на помощь.
В это время пожарный 5-й пожарно-спасательной части Алексей Хайло был на дежурстве и, выполняя хозяйственные работы на территории пожарной части, как они обычно делают между вызовами, услышал крики женщины, раздавались с кладбища, расположенного рядом. Недолго думая спасатель бросился на помощь.
Пострадавшая девушка сообщила, что неизвестный мужчина подошел к ней сзади и дважды ударил чем-то по голове. И на ее счастье нападающего напугал случайный прохожий, проходивший мимо, так что тот бросился наутек.
Спасатели догнали злоумышленника задержали и передали его сотрудникам патрульной полиции, которых к месту событий вызвали очевидцы. По данному факту правоохранителями проводятся следственные действия.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
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