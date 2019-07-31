31.07.2019 09:24

Специалисты не советуют кормить и трогать лебедей в саду Шевченко

Речь идет о черных лебедей, живущих в саду Шевченко, и уже стали любимцами отдыхающих. Но, кто лишь наблюдает, а кто-то в прямом смысле хочет прикоснуться к прекрасному.



// izvestia.kharkov.ua

Недавно главной изюминкой сада стало озера с черными лебедями, которые здесь живут в собственном домике, оснащен всеми удобствами для птиц, в том числе и необходимыми кормами для правильного питания. Но не все отдыхающие об этом догадываются и пытаются накормить животных, тем самым нарушая их привычный образ жизни.



Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка:

То, чем кормят лебедей отдыхающие в саду Шевченко абсолютно далеко от того, что должны есть лебеди, потому что кормят в основном хлебобулочными изделиями, хлеб, бублики, булочки, сухарики и горожане думают, что лебедям это все очень вкусно и полезно, но на самом деле хлебобулочные изделия негативно влияют на птиц, так как они вызывают процессы брожения в их организме и собственно говоря, для птиц это ничем хорошим не обернется. Поэтому огромная просьба птиц не кормить, потому что вы не специалист и не знаете, что в данный момент требуются птицам какие корма.



Доброжелательность птиц, их нежелание близко подплывать к берегу, говорят специалисты, говорит не о намерении что-то попробовать, а о природную любознательность.



Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка:

Птицы подплывают, потому что они очень контактные и в принципе как для всех животных для них интересно что-то новое. Но опять же, не нужно птиц трогать, не нужно к ним прикасаться, потому что подобные контакты с человеком вызывают у них определенный стресс. Птицы выходят, потому что они хотят посидеть на кромке, потому что они хотят почистить перышки или просто отдохнуть и осмотреться, но это ни в коем случае не призыв к действию их потрогать, схватить, потому что таким образом вы можете нанести птице травму и сами свалится в этот бассейн.



Поэтому отмечают специалисты любой посторонний контакт может только навредить лебедям, в том числе и с неодушевленными предметами.



Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка:

Конечно же не бросать никакие посторонние предметы, особенно это касается пластика, упаковки, бутылки. Лебедь может проглотить откусить. Пластик не каким образом не переваривается в организме и не выводится из организма, поэтому это очень пагубно. Но и опять же - это не эстетично - лебеди красивые, нужно соблюдать красоту.