31.07.2019 10:55

Харьковский зоопарк чествует защитников природы

Уже 12 лет подряд 31 июля в городском зоосаду, вместе со всем миром отмечают День паркового рейнджера. И речь не о полицейских или военных, а о государственных инспекторах по охране животных и окружающей среды.



://zoo.kharkov.ua

Парковый рейнджер – это специалист, занимающийся защитой диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией. Поэтому Международный день рейнджера – это повод обратить внимание на необходимость сохранения для потомков природного богатства нашей планеты и поблагодарить всех, кто выбрал охрану природы своей профессией.

Профессия эта ответственная и опасная, не только в тех регионах Африки и Азии, где браконьеры идут на все, чтобы добыть рога носорога.

Не менее опасными являются столкновения с агрессивными дикими животными, борьба с лесными и степными и лесными пожарами, которые в этом году атакуют в то м числе и Харьковщину.

Кроме того, рейнджеры оказывают помощь травмированным животным, участвуют в отлове ядовитых змей в населенных пунктах, обеспечивают безопасность экскурсий и туристических групп в национальных парках.

А значит, сегодняшняя дата – не только праздник, но и день памяти о погибших и пострадавших рейнджерах при исполнении служебного долга.