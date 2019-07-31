Харьковский зоопарк чествует защитников природы

Уже 12 лет подряд 31 июля в городском зоосаду, вместе со всем миром отмечают День паркового рейнджера. И речь не о полицейских или военных, а о государственных инспекторах по охране животных и окружающей среды.
Парковый рейнджер – это специалист, занимающийся защитой диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией. Поэтому Международный день рейнджера – это повод обратить внимание на необходимость сохранения для потомков природного богатства нашей планеты и поблагодарить всех, кто выбрал охрану природы своей профессией.
Профессия эта ответственная и опасная, не только в тех регионах Африки и Азии, где браконьеры идут на все, чтобы добыть рога носорога.
Не менее опасными являются столкновения с агрессивными дикими животными, борьба с лесными и степными и лесными пожарами, которые в этом году атакуют в то м числе и Харьковщину.
Кроме того, рейнджеры оказывают помощь травмированным животным, участвуют в отлове ядовитых змей в населенных пунктах, обеспечивают безопасность экскурсий и туристических групп в национальных парках.
А значит, сегодняшняя дата – не только праздник, но и день памяти о погибших и пострадавших рейнджерах при исполнении служебного долга.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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