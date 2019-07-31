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31.07.2019  10:55   

Харьковский зоопарк чествует защитников природы

Уже 12 лет подряд 31 июля в городском зоосаду, вместе со всем миром отмечают День паркового рейнджера. И речь не о полицейских или военных, а о государственных инспекторах по охране животных и окружающей среды.


://zoo.kharkov.ua

Парковый рейнджер – это специалист, занимающийся защитой диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией. Поэтому Международный день рейнджера – это повод обратить внимание на необходимость сохранения для потомков природного богатства нашей планеты  и поблагодарить всех, кто выбрал охрану природы своей профессией.

 

Профессия эта ответственная и опасная, не только в тех регионах Африки и Азии, где браконьеры идут на все, чтобы добыть рога носорога.

Не менее опасными являются столкновения с агрессивными дикими животными, борьба с лесными и степными и лесными пожарами, которые в этом году атакуют в то м числе и Харьковщину.

Кроме того, рейнджеры оказывают помощь травмированным животным, участвуют в отлове ядовитых змей в населенных пунктах, обеспечивают безопасность экскурсий и туристических групп в национальных парках.

А значит, сегодняшняя дата – не только праздник, но и день памяти о погибших и пострадавших рейнджерах при исполнении служебного долга.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, рейнджер, праздник
 
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