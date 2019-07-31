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31.07.2019  10:57   

Неизвестные благотворители собирают вещи на Алексеевке (ВИДЕО)

Боксы для приема старой одежды, «хозяин» которых так и не нашелся, будут демонтированы.


// Facebook

В первых числах июля на проспекте Победы появились боксы для приема старой и ношеной одежды, сообщает UA: Харків.

Местные жители с энтузиазмом восприняли идею избавиться от старых вещей, и мешки с одеждой лежали даже рядом с зелеными контеснерами.

Однако выяснилось, что эти боксы были установлены без разрешения властей. Даже больше: за три недели в администрации Шевченковского района так не смогли вычислисть собственников контейнеров.

Из контактных данных на боксах указана только электронная почта. Координатор движения по переработке мусора в Харькове Анна Прокаева отметила, что указанная почта не активна — отправленные на нее письма остаются без ответа и в Гугле этот «е-мейл» не сканируется.

В местном отделении «Жилкомсервиса» о владельцах боксов ничего не известно. Мария Ищук, начальник участка, рассказала, что составила реестр, где расположены контейнеры, и отправила в местный раийсполком.

Чтобы легально установить подобные контейнеры, необходимо оформить ряд документов, рассказал юрист Николай Максимов. Среди этих документов — договор на право пользования землей, паспорт привязки, договор о паевом участии в развитии инфраструктуры города.

В администрации Шевченковского района утверждают, что с просьбой о выделении земли под размещение подобных боксов, к ним никто не обращался. Поэтому незаконно установленные контейнеры будут в ближайшее время демонтированы.

Тэги:  демонтаж, секонд хенд, благотворительсть, харьков
 
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