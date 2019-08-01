01.08.2019 11:23

По просьбе городского головы Посол Бразилии «привезет» в Харьков карнавал и праздничную атмосферу

Праздник «Дни бразильской культуры в Харькове» состоится 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



://city.kharkov.ua

Харьковчане и гости города смогут поближе познакомиться с культурой Бразилии. Гостей парка ожидает капоэйра - национальное боевое искусство, сочетающее элементы танца, акробатики и игры, также покажут свое мастерство бойцы джиу-джитсу.



На празднике выступят исполнители национальных танцев и песен, пройдет тематическая фотовыставка и презентация бразильской литературы. Кроме того, посетителей ждет множество сюрпризов, локаций и конкурсов.

Праздник посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Освальдо Биата.



Начало мероприятия - в 15:00.



Праздник организован Почетным консульством Бразилии в Харькове при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью поддержки дружеских отношений между государствами и расширения сотрудничества.