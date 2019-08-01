Главная Новости Общество По просьбе городского головы Посол Бразилии «привезет» в Харьков карнавал и праздничную атмосферу
01.08.2019  11:23   

По просьбе городского головы Посол Бразилии «привезет» в Харьков карнавал и праздничную атмосферу

Праздник «Дни бразильской культуры в Харькове» состоится 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


://city.kharkov.ua

Харьковчане и гости города смогут поближе познакомиться с культурой Бразилии. Гостей парка ожидает капоэйра - национальное боевое искусство, сочетающее элементы танца, акробатики и игры, также покажут свое мастерство бойцы джиу-джитсу. 

На празднике выступят исполнители национальных танцев и песен, пройдет тематическая фотовыставка и презентация бразильской литературы. Кроме того, посетителей ждет множество сюрпризов, локаций и конкурсов.

Праздник посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине Освальдо Биата.

Начало  мероприятия - в 15:00.

Праздник организован Почетным консульством Бразилии в Харькове при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с целью поддержки дружеских отношений между государствами и расширения сотрудничества.

Источник:   ХГС
 Тэги:  танцы, парк, харьков, кернес, посол, бразилия
 
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