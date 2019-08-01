01.08.2019 16:17

Геннадий Кернес: ставшая знаменитой, пара черных лебедей сменит место проживание (ФОТО)

Со своей страницы в социальной сети городской голова «поблагодарил» неадекватов, устраивавших в рукотворном озере заплывы, кормивших и пугавших благородную пару птиц.



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«Спасибо» всем, кто купался в этом озере, пугая лебедей, кто кормил их всяким непотребным, кто пытался «помочь» им найти и залезть в свой домик, и многим другим - тоже «спасибо».

В течение ближайшего времени мы найдем для этой прекрасной пары черных лебедей другое место жительства. Я дал задание отселить их оттуда.

Вместо ненужного теперь домика лебедей - в озере будет фонтан», - написал Геннадий Кернес.

Отметим, что после открытия озера 17 июля лебеди как магнитом притягивали всех желающих. Одни пытались накормить их хлебом и чипсами, другие погладить, третьи – просто украсть.

В соцсетях даже появился «крик души» одной из жалостливых харьковчанок, на который оперативно ответила орнитолог Татьяна Атемасова.

Она поспешила успокоить жителей города, заявив, что для птиц созданы комфортные условия. Лебеди питаются специальным кормом и очень любят листья салата. Еду им поставляют работники Харьковского зоопарка. Им есть, где укрыться от дождя, а нахождение под открытыми лучами солнца – для них комфортное и привычное дело, так как этот вид имеет австралийское происхождение и может длительное время переносить жару до +45 градусов.

Кроме того, добавила специалист, птицы нуждаются в общении с человеком, поскольку выращены в питомнике.

Однако полностью защитить общительных птиц от посетителей-кормильцев и хулиганов не удалось.