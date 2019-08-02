Главная Новости Общество Центр обращения с животными опроверг информацию о незаконных закупках
02.08.2019  12:14   

Центр обращения с животными опроверг информацию о незаконных закупках

КП «Центр обращения с животными» выступило с опровержением информации, которая накануне была опубликована одним из городских информационных сайтов и прозвучала в сюжете одной из служб теленовостей.


//city.kharkov.ua
Как заявил в пресс-центре Харьковского городского совета юрисконсульт предприятия Сергей Решетько, сообщения в СМИ об аресте имущества предприятия, обвинения в перепродаже кормов, закупке медицинских препаратов по завышенным ценам и эпидемии чумы среди животных являются абсолютно неправдивыми.
 
«Закупка медицинских препаратов по завышенным ценам - это просто необоснованное и ничем не подтвержденное утверждение. Информацию о наших закупках можно проверить на порталах ProZorro и Е-data. Также было озвучено, что волонтерам якобы предлагается перепродавать корм, приобретенный предприятием, но, опять же, никаких доказательств в сюжете предоставлено не было, просто голословные утверждения», - отметил Сергей Решетько.
 
Директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Цыбулька подчеркнула, что вся информация в сюжете является бурной фантазией журналиста. Она сообщила, что за 10 лет существования предприятия его работникам приходилось часто сталкиваться с проявлениями непонятной борьбы с применением грязных технологий.
 
«Инструментами этой борьбы являются не только наши местные псевдозоозащитники, но и нечистоплотные СМИ, которые выполняют заказы своих собственников или бенефициаров ради каких-то целей, недостоверно освещая и намеренно искажая работу предприятия. Например, особа, которая давала комментарий в сюжете, утверждает, что предприятие является очагом чумы. Это просто невозможно! У нас проводятся постоянные проверки, и нас бы попросту закрыли на карантин, если бы выявили что-то подобное. Все прозвучавшие обвинения - голословные и ничем не подтвержденные, у нас постоянный контроль ценообразования закупаемых товаров, кормов, медикаментов. Это похоже на заказную информационную атаку. Пусть харьковчане знают, что это просто ложь», - отметила Юлия Цыбулька.
 
Также она напомнила, что приютов для животных, аналогичных харьковскому, нет во многих странах, и центр часто принимает иностранных специалистов для обмена опытом.
 
Подробнее с юридической позицией предприятия по этому вопросу можно ознакомиться здесь
Тэги:  приют для животных, закупки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Общество По воскресеньям в приюте для животных проводят мастер-классы по дрессировке 30.05 Общество Приют для животных приглашает харьковчан на экскурсии 08.04 Криминал и происшествия На Центр обращения с животными напала группа неизвестных
 
 

Видео

Харьков продолжает готовиться к отопительному сезону. Более 70% жилого фонда уже готовы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 