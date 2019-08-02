02.08.2019 12:14

Центр обращения с животными опроверг информацию о незаконных закупках

КП «Центр обращения с животными» выступило с опровержением информации, которая накануне была опубликована одним из городских информационных сайтов и прозвучала в сюжете одной из служб теленовостей.



//city.kharkov.ua

Как заявил в пресс-центре Харьковского городского совета юрисконсульт предприятия Сергей Решетько, сообщения в СМИ об аресте имущества предприятия, обвинения в перепродаже кормов, закупке медицинских препаратов по завышенным ценам и эпидемии чумы среди животных являются абсолютно неправдивыми.

«Закупка медицинских препаратов по завышенным ценам - это просто необоснованное и ничем не подтвержденное утверждение. Информацию о наших закупках можно проверить на порталах ProZorro и Е-data. Также было озвучено, что волонтерам якобы предлагается перепродавать корм, приобретенный предприятием, но, опять же, никаких доказательств в сюжете предоставлено не было, просто голословные утверждения», - отметил Сергей Решетько.

Директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Цыбулька подчеркнула, что вся информация в сюжете является бурной фантазией журналиста. Она сообщила, что за 10 лет существования предприятия его работникам приходилось часто сталкиваться с проявлениями непонятной борьбы с применением грязных технологий.

«Инструментами этой борьбы являются не только наши местные псевдозоозащитники, но и нечистоплотные СМИ, которые выполняют заказы своих собственников или бенефициаров ради каких-то целей, недостоверно освещая и намеренно искажая работу предприятия. Например, особа, которая давала комментарий в сюжете, утверждает, что предприятие является очагом чумы. Это просто невозможно! У нас проводятся постоянные проверки, и нас бы попросту закрыли на карантин, если бы выявили что-то подобное. Все прозвучавшие обвинения - голословные и ничем не подтвержденные, у нас постоянный контроль ценообразования закупаемых товаров, кормов, медикаментов. Это похоже на заказную информационную атаку. Пусть харьковчане знают, что это просто ложь», - отметила Юлия Цыбулька.

Также она напомнила, что приютов для животных, аналогичных харьковскому, нет во многих странах, и центр часто принимает иностранных специалистов для обмена опытом.