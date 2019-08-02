02.08.2019 10:26

Семь озер украсили зону отдыха в Саржином яру (ФОТО)

Обновленную зону отдыха в Саржином яру харьковчане смогут увидеть в День города, 23 августа.



// city.kharkov.ua

К этой дате планируется завершить основные ремонтные работы на источнике, сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач. Украшать Саржин яр будут семь озер, расположенных на трех разных уровнях.

«Чистую воду, которая идет из родника, мы попытались принять в определенные архитектурные формы в виде озер, а также увеличили проток воды и думаем, что это решение понравится харьковчанам. В конце родниковая вода, которая проходит через озера, будет уходить под дамбу по спирали вниз и скрываться от глаз», - отметил Алексей Богач.



Сейчас коммунальщики занимаются благоустройством территории, продолжают монтировать лавочки и металлические кресла для отдыха. Также обустраивается новый выход по ступеням к станции метро «Ботанический сад».



Для удобства посетителей в Саржином яру построят три туалета: со стороны пр. Науки, в районе бювета и возле пешеходной дорожки под канатной дорогой. Рядом с интерактивным игровым комплексом для детей будет обустроена комната матери и ребенка.



Напомним, в ходе реконструкции в яру восстановили навес над источником, создав внутри иллюзию звездного неба, отремонтировали бюветы, купели, установили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники.



По словам директора департамента, в следующем году в Саржином яру продолжится работа над ландшафтным дизайном.