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02.08.2019  17:06   

Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.


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5 августа в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Вакансии представят Шевченковский, Московский, Слободской районные военкоматы и имиджево-издательский центр Нацгвардии Украины.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, контракт, харьков, трудоустройство
 
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