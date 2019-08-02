Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.
5 августа в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии представят Шевченковский, Московский, Слободской районные военкоматы и имиджево-издательский центр Нацгвардии Украины.
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