03.08.2019 09:12

Стартует набор в Школу волонтеров

КП «Центр обращения с животными» объявляет второй набор в Школу волонтеров.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщили на предприятии. К участию в проекте приглашаются все желающие, кто любит и помогает животным. В программу обучения входит знакомство с историей и работой центра, изучение законодательства в сфере обращения с животными, принципов зоозащитной деятельности.

Приглашенные лекторы - фелинологи и кинологи - расскажут слушателям школы об особенностях пород кошек и собак, а ветеринары предприятия ознакомят будущих волонтеров с правилами ветеринарного контроля за здоровьем животных.

Также в ходе обучения участники школы на практике изучат азы дрессировки собак и познакомятся с проектами, которые проводит Центр обращения с животными.

«Занятия в школе будут интересны тем, кто в будущем хочет стать кинологом или ветеринарным врачом. Среди наших выпускников есть топовые ветеринары и кинологи города, что подтверждает серьезность школы как стартовой площадки не только в мир волонтерства, но и в профессиональную деятельность. После Школы волонтеров есть все шансы реализовать свои проекты и задумки на благо бездомных собак и кошек», - отметили в центре.

Занятия в школе длятся 5 недель и будут проходить каждую субботу с 10:00 до 14:00. По окончанию обучения слушатели сдадут экзамен и получат сертификаты. Участие в проекте - бесплатное.

Записаться в Школу волонтеров можно по телефонам: 754-97-12, (067) 920-79-04. Занятия начнутся по мере формирования группы. О дате начала обучения в центре сообщат дополнительно.