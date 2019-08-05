Геннадий Кернес и Игорь Терехов выражают соболезнования Александру Гунченко в связи со смертью матери

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и первый заместитель городского головы Игорь Терехов выражают соболезнования адвокату Александру Гунченко в связи со смертью его матери Таисии Гунченко.
«Выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей Вас невосполнимой утратой. Мы желаем Вам и Вашим родным сил, терпения и мужества, чтобы пережить это горе», - говорится в соболезновании.
Таисия Романовна Гунченко скончалась на 75-м году жизни. Последние годы проживала в Израиле, там и будет похоронена.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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