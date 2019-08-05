Главная Новости Общество Геннадий Кернес и Игорь Терехов выражают соболезнования Александру Гунченко в связи со смертью матери
05.08.2019  09:47   

Геннадий Кернес и Игорь Терехов выражают соболезнования Александру Гунченко в связи со смертью матери

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и первый заместитель городского головы Игорь Терехов выражают соболезнования адвокату Александру Гунченко в связи со смертью его матери Таисии Гунченко.


// city.kharkov.ua

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей Вас невосполнимой утратой. Мы желаем Вам и Вашим родным сил, терпения и мужества, чтобы пережить это горе», - говорится в соболезновании.

Таисия Романовна Гунченко скончалась на 75-м году жизни. Последние годы проживала в Израиле, там и будет похоронена.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  некролог, соболезнования, харьков, кернес
 
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