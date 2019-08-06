В горсовете ко Дню города пройдет прием ветеранов

По случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дня города в Харьковском городском совете состоится ряд официальных мероприятий.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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