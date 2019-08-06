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06.08.2019  12:19   

В горсовете ко Дню города пройдет прием ветеранов

По случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дня города в Харьковском городском совете состоится ряд официальных мероприятий.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщили сегодня 5 августа, на совещании, которое было посвящено подготовке к этим праздникам. 
 
Так, 22 августа в горсовете состоится торжественный прием городским головой Геннадием Кернесом ветеранов, среди которых - освободители Украины, участники боевых действий, узники концлагерей, труженики тыла. 
 
23 августа в горсовете запланирован еще один прием мэра, в котором традиционно принимают участие представители иностранных делегаций, руководители иностранных представительств, мэры украинских городов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день города, ветераны, харьков, прием
 
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