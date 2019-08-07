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07.08.2019  16:17   

Брошенные во дворах автомобили будут убирать

Бороться с брошенными автомобилями, которые утратили эксплуатационные функции и загромождают дворы и улицы города, планируют в Департаменте территориального контроля.

Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец. 
 
По его словам, в Правила благоустройства территории города планируется внести изменения, а именно: прописать определение - какие именно автомобили считаются брошенными. 
 
«Брошенные автомобили - это самовольно установленные транспортные средства, которые загромождают объект благоустройства, осложняют условия движения пешеходов или транспорта, а также долгое время не используются по назначению лицом, которое их установило, и имеют признаки потери эксплуатационных возможностей», - отметил Евгений Швец.
 
В случае выявления во дворах и на улицах брошенных машин горожане могут обращаться в Департамент территориального контроля. Сотрудники осмотрят объект и вынесут предписание о его добровольном демонтаже. Соответствующий документ будет прикреплен на лобовое стекло авто и размещен на сайте городского совета. Если в течение трех дней владелец транспортного средства не уберет его добровольно, на заседании исполнительного комитета будет приниматься решение о принудительной эвакуации автомобиля. 
 
Евгений Швец отметил, что на сегодняшний день от харьковчан поступало немного обращений с просьбой эвакуировать брошенный автомобиль. С начала года таковых было около 10. Однако в департаменте уверены, что в дальнейшем такую проблему может создать установление на улицах и во дворах нерастаможенных автомобилей. 
 
Также в Правила благоустройства города планируется внести изменения относительно размещения и демонтажа технических средств регулирования дорожного движения, в частности, шлагбаумов, парковочных фишек и др. Ранее установление подобных объектов согласовывалось только с Национальной полицией, теперь этими полномочиями также будет наделен Департамент инфраструктуры. В департамент жители города смогут обратиться с жалобами в случае, если средства регулирования движения будут установлены незаконно или будут мешать пешеходам и проезду транспорта. 
 
Вопросы о внесении изменений в Правила благоустройства города будут рассматриваться на ближайшей сессия городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  брошенные авто, благоустройство, харьков
 
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