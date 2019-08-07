Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.
8 августа в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии представят Новобаварский, Киевский райвоенкоматы и имиджево-издательский центр Национальной гвардии Украины.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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