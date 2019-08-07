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07.08.2019  18:41   

Центр реинтеграции помог уже более тысячи бездомным

Более тысячи граждан получили услуги социального характера в Центре реинтеграции бездомных лиц с начала 2019 года.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.
 
По ее словам, с начала года в Харькове было проведено 27 рейдов социального патрулирования, во время которых на улицах города выявлено 26 бездомных. Все они были направлены в Центр реинтеграции бездомных людей, где получили услуги социального характера.
 
Всего за первое полугодие 2019 года в учреждение за помощью обратились 1 тыс. 39 человек.
 
Напомним, в Центре реинтеграции для бездомных лиц люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить услуги медицинского и социального характера, им помогут восстановить документы, оформить помощь, а также найти родных.
 
В случае необходимости с постояльцами центра работает психолог. 
 
В заведении есть отделение реинтеграции бездомных и отделение социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы.
 
На двух этажах центра расположены комнаты для ночлега для мужчин, для женщин и для людей с ограниченными возможностями. Одновременно могут получать социальные услуги до 165 человек.
 
Люди, которые по разным причинам остались без жилья, могут ночевать в приюте неограниченное количество времени. Бывшие заключенные могут жить в центре до трех месяцев, пока не наладят социальные связи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  центр реинтеграции, бездомные, харьков
 
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