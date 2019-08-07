07.08.2019 18:41

Центр реинтеграции помог уже более тысячи бездомным

Более тысячи граждан получили услуги социального характера в Центре реинтеграции бездомных лиц с начала 2019 года.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, с начала года в Харькове было проведено 27 рейдов социального патрулирования, во время которых на улицах города выявлено 26 бездомных. Все они были направлены в Центр реинтеграции бездомных людей, где получили услуги социального характера.

Всего за первое полугодие 2019 года в учреждение за помощью обратились 1 тыс. 39 человек.

Напомним, в Центре реинтеграции для бездомных лиц люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить услуги медицинского и социального характера, им помогут восстановить документы, оформить помощь, а также найти родных.

В случае необходимости с постояльцами центра работает психолог.

В заведении есть отделение реинтеграции бездомных и отделение социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы.

На двух этажах центра расположены комнаты для ночлега для мужчин, для женщин и для людей с ограниченными возможностями. Одновременно могут получать социальные услуги до 165 человек.

Люди, которые по разным причинам остались без жилья, могут ночевать в приюте неограниченное количество времени. Бывшие заключенные могут жить в центре до трех месяцев, пока не наладят социальные связи.