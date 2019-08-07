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07.08.2019  19:31   

Администратор на дом - нововведение в Центрах админуслуг

Новый социальный сервис «Мобильный кейс», благодаря которому отдельные категории граждан могут получать услуги административного характера на дому, презентовали сегодня, 7 августа, в Харькове.


//city.kharkov.ua
По словам директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктории Китайгородской, данный проект реализован совместно с немецкой федеральной компанией «GIZ». Так, немецкие партнеры предоставили Харькову два комплекта «Мобильного кейса», в который входят ноутбук, портативный сканер и принтер, модем для доступа в Интернет, аккумулятор и веб-камера. Это оборудование позволяет администратору оперативно выполнять свою работу вне центра.
 
«Новый сервис мы внедряем для харьковчан отдельных категорий, не способных самостоятельно передвигаться. С помощью мобильного кейса административные услуги можно получить дома, в больнице, учреждении социальной сферы. Воспользоваться сервисом могут граждане в возрасте 80 лет и старше, лица с инвалидностью первой группы, граждане, получающие социальную помощь на дому, которую предоставляют работники территориальных центров», - сообщила Виктория Китайгородская.
 
С помощью «Мобильного кейса» будут предоставляться популярные услуги, такие как регистрация места жительства, снятие с регистрации, регистрация права собственности, земельные вопросы и др. В рамках социального сервиса администраторы выезжают к заявителю как для оформления услуги, так и для вручения результата. Сотрудника ЦПАУ за пределами центра сопровождает охрана. 
 
Чтобы заказать услугу на дому, необходимо подать письменное заявление с копиями документов, подтверждающих принадлежность заявителя к перечисленным категориям лиц, в Центр предоставления админуслуг на Гимназической набережной, 26 или позвонить в колл-центр по номерам: 725-03-33 и (063)-725-03-33. Также можно отправить заявку на электронную почту ЦПАУ: dozvil@dozvil.kh.ua.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  центр админуслуг, вызов на дом, харьков
 
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