08.08.2019 12:46

Горсовет добивается госфинансирования на квартиры для детей-сирот

Харьковский городской совет планирует получить государственную субвенцию на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.



//city.kharkov.ua

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан на заседании специальной городской комиссии сообщила, что, согласно постановлению Кабинета Министров, субвенция предоставляется не пропорционально заявкам городов или объединенных территориальных громад, а тем, кто первым подаст правильно оформленный пакет документов.

На льготное жилье могут рассчитывать дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте от 16 до 23 лет.

На сегодняшний день на квартирном учете в Харькове состоят 145 таких лиц.

В этом году на эти цели на всю Харьковскую область из государственного бюджета было выделено 34 млн грн.

Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, в связи с тем, что пакет документов необходимо подать до 14 августа, городская власть усилиями всех профильных департаментов и служб совместно с харьковскими риелторами и застройщиками постарается сделать все возможное, чтобы получить необходимое финансирование.