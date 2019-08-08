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08.08.2019  12:46   

Горсовет добивается госфинансирования на квартиры для детей-сирот

Харьковский городской совет планирует получить государственную субвенцию на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.


//city.kharkov.ua
Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан на заседании специальной городской комиссии сообщила, что, согласно постановлению Кабинета Министров, субвенция предоставляется не пропорционально заявкам городов или объединенных территориальных громад, а тем, кто первым подаст правильно оформленный пакет документов. 
 
На льготное жилье могут рассчитывать дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте от 16 до 23 лет.
 
На сегодняшний день на квартирном учете в Харькове состоят 145 таких лиц.
 
В этом году на эти цели на всю Харьковскую область из государственного бюджета было выделено 34 млн грн.
 
Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, в связи с тем, что пакет документов необходимо подать до 14 августа, городская власть усилиями всех профильных департаментов и служб совместно с харьковскими риелторами и застройщиками постарается сделать все возможное, чтобы получить необходимое финансирование. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  горсовет, дети-сироты, харьков
 
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