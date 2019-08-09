Главная Новости Общество В саду Шевченко появится скульптура академика Вернадского с борщом (ВИДЕО)
09.08.2019  09:38   

В саду Шевченко появится скульптура академика Вернадского с борщом (ВИДЕО)

В саду начнут устанавливать новую скульптурную композицию «Рецепт от академика Вернадского».


// UA:Харьков

Скульптуру академика Вернадского из бронзы, который готовит борщ, установят в саду Шевченко на следующей неделе, пишет UA:Харьков. 

Академик Вернадский – одна из трех композиций, над созданием которой работали около года, говорит скульптор Александр Ридный.

«Это довольно большой проект. Он так и называется «Сад Тараса Григорьевича Шевченко». Замысел и сама идея концепции – сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан – принадлежит мэру. Была поставлена ​​такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов», – рассказал Александр Ридный.

По словам скульптора, выбрали «домашний» сюжет. Вернадский, кроме того, что был большим ученым, еще и любил иногда готовить и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. Вокруг єтой истории и выросла новая композиция.

Устанавливать композицию в саду Шевченко начнут после 10 августа, говорит скульптор.

Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященніе нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу, актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому.

Тэги:  сад шевченко, скульптура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Культура и Туризм В Харькове появился памятник Марку Бернесу (ФОТО)   31.07 Общество Специалисты не советуют кормить и трогать лебедей в саду Шевченко 29.07 Культура и Туризм В саду Шевченко можно сфотографироваться с режиссером Лесем Курбасом (ФОТО)  
 
 

Видео

Харьковских строителей поздравили с профессиональним праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 