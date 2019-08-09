В саду Шевченко появится скульптура академика Вернадского с борщом (ВИДЕО)

В саду начнут устанавливать новую скульптурную композицию «Рецепт от академика Вернадского».
Скульптуру академика Вернадского из бронзы, который готовит борщ, установят в саду Шевченко на следующей неделе, пишет UA:Харьков.
Академик Вернадский – одна из трех композиций, над созданием которой работали около года, говорит скульптор Александр Ридный.
«Это довольно большой проект. Он так и называется «Сад Тараса Григорьевича Шевченко». Замысел и сама идея концепции – сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан – принадлежит мэру. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов», – рассказал Александр Ридный.
По словам скульптора, выбрали «домашний» сюжет. Вернадский, кроме того, что был большим ученым, еще и любил иногда готовить и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. Вокруг єтой истории и выросла новая композиция.
Устанавливать композицию в саду Шевченко начнут после 10 августа, говорит скульптор.
Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященніе нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу, актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому.
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