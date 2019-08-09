09.08.2019 10:59

В харьковской колонии поработают на благо отдыхающих

В Алексеевской исправительной колонии выкуют скамейки и урны для санатория «Роща»



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Колония получила заказ на изготовление кованых изденлий на 200 тысяч гривен.

Для санатори будут изготовлены кованые урны, столбы для освещения, скамейки.

«Продукция предприятия учреждения уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом, как в Харькове, так и Харьковской области», – отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко.