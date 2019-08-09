В харьковской колонии поработают на благо отдыхающих

В Алексеевской исправительной колонии выкуют скамейки и урны для санатория «Роща»
Колония получила заказ на изготовление кованых изденлий на 200 тысяч гривен.
Для санатори будут изготовлены кованые урны, столбы для освещения, скамейки.
«Продукция предприятия учреждения уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом, как в Харькове, так и Харьковской области», – отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко.
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