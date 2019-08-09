09.08.2019 15:19

В харьковской женской тюрьме сотрудников проверили на стресс (ФОТО)

В Качановке проведены психологические занятия.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 9 августа 2019 в Качановской колони психологом было проведено тренинговое занятие на тему: «Умение сдерживать себя в стрессовых ситуациях».

Занятия проводил ведущий психолог учреждения Любовью Шевченко, с сотрудниками отдела социально воспитательной и психологической работы. Во время занятия проводилось тестирование сотрудников для выявления уровня стрессоустойчивости и психологического климата в коллективе. В конце занятия также была проведена беседа по профилактике профессионального выгорания.

«По итогам проведенного занятия можно уверенно сказать, что морально-психологическое состояние в коллективе хороший. И, что проведение подобных занятий улучшает уровень профессионализма среди сотрудников.», - отметил заместитель начальника по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.