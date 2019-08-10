10.08.2019 10:25

Открыта первая станция по приему вторсырья

Открытие первой в Харькове станции по приему вторсырья «SilpoRecycling» состоялось 9 августа, возле ТРЦ Французский бульвар.



//city.kharkov.ua

Пункт по приему вторсырья - это проект, который реализуется сетью супермаркетов «Сільпо» в сотрудничестве с Молодежным советом при Харьковском городском голове и общественными организациями «Харьков Эко Сити» и «Экореанимация».

Перед официальным открытием станции руководитель ОО «Харьков Эко Сити» Кирилл Чикирякин отметил, что в Харькове уже многие жители сортируют отходы: «Но еще больше у нас людей, которые хотят сортировать мусор, но не имеют такой возможности. И станция «SilpoRecycling» решает эту проблему. Мы хотим развивать культуру обращения с отходами. Пока станция одна, но мы будем стараться открыть больше таких станций в нашем городе».

Как отметила руководитель проекта «SilpoRecycling» Галина Дмитрук, эта инициатива была реализована полтора года назад, и станции по приему вторсырья уже работают в Киеве, Запорожье и Днепре.

«Наша задача - обратить внимание людей на эту проблему и рассказать им, что большое количество отходов можно отдать на переработку и получить за это определенное вознаграждение. Мы хотим мотивировать людей заниматься этим», - подчеркнула она.

Председатель Молодежного совета Михаил Лазарев отметил, что проблема обращения с отходами становится все более актуальной, поскольку город сейчас строит современный мусороперерабатывающий комплекс.

«Вскоре харьковчанам придется сортировать мусор, поэтому важно уже сейчас развивать культуру обращения с отходами. Это хорошо, что и бизнес понимает, насколько важно сегодня быть ответственным, социальным и находиться в тренде. Этот проект реализуется ради нашего будущего, ради наших детей», - сказал Михаил Лазарев.

Сразу после открытия станции «SilpoRecycling» десятки харьковчан начали сдавать вторсырье, которое принесли с собой. Все они получили бонусы в виде баллов программы «Личный счет» на карту от «Сільпо». Например, за 1 кг стекла можно получить 150 баллов, 1 кг бумаги - 250, 1 кг пластика - 500, а за 1 кг металла - 700 баллов. Согласно правилам программы «Личный счет», после окончания отчетного периода баллы превращаются в бонусы, которые можно использовать для покупок в этой торговой сети. При пересчете бонусов действует такая схема: 1 балл = 1 копейка, 100 баллов = 1 грн.

На станции принимают такие виды сырья: пластик (бутылки, стрейч пленку, полиэтиленовые пакеты, упаковки с маркировкой HDPE), бумагу (картон, журналы, газеты, бумажные упаковки, упаковки Tetra Pak), стекло (стеклянные бутылки, банки от консервации, бутылочки от детского питания) и металл (алюминиевые банки).

Станция находится недалеко от входа в «Шато-Ледо» и работает ежедневно (кроме праздничных дней) с 8:30 до 20:00.