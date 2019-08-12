Первый «танковый биатлон» для юных харьковчанок (ФОТО)

Курсантки 1 курса Института танковых войск прошли первичную подготовку на полигоне – обкатку танками.
На учебном полигоне Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» завершилась первичная военно-профессиональная подготовка курсантов первого курса набора 2019 года, в ходе которой будущие офицеры получали знания по тактике, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, связи и другим дисциплинам.
Венцом полевой выучки для ребят стало прохождение полосы психологической подготовки, где им пришлось действовать в сложных условиях и выдерживать значительные физические нагрузки, а также обкатка танком.
В этом году курс первичной подготовки проходят 52 курсанта из числа гражданской молодежи, которые не проходили его в Вооруженных Силах.
Пятеро курсантов — девушки: в этом году институт впервые за последние годы набрал девушек. Все курсанты прошли курс на «отлично» и «хорошо».
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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