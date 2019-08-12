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12.08.2019  12:45   

В муниципальной галерее открылась выставка графики Петра Мося

В Харьковской муниципальной художественной галерее открылась выставка графики известного керамиста Петра Мося «Флейта Пана».


://city.kharkov.ua

Как отметили в галерее, творчество художника отличается образностью работ, в которых все живое, будучи частью природы, взаимосвязано и переплетено. Пан, который выражает и символизирует это единство, пытается наладить связь с природой, затерянной современностью. Мастер нередко переходит от изображения конкретных форм действительности к абстрактности, заряжая материю духом созидания. 

Экспозиция будет работать с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00.

Справка. Петр Мось родился в 1948 году на Волыни. Учился в Харьковском государственном художественном училище (1966-1968). Окончил Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства, отделение художественной керамики. С 1976 года живет и работает в Харькове. С 1977 года участвует в городских, областных и республиканских выставках. Произведения Петра Мося хранятся в Харьковском художественном музее, Львовской картинной галерее, Киевском музее современного искусства, а также в частных отечественных и европейских коллекциях.

Источник:   ХГС
 Тэги:  галерея, выставка, харьков, графика
 
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