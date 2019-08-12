В муниципальной галерее открылась выставка графики Петра Мося

В Харьковской муниципальной художественной галерее открылась выставка графики известного керамиста Петра Мося «Флейта Пана».
Как отметили в галерее, творчество художника отличается образностью работ, в которых все живое, будучи частью природы, взаимосвязано и переплетено. Пан, который выражает и символизирует это единство, пытается наладить связь с природой, затерянной современностью. Мастер нередко переходит от изображения конкретных форм действительности к абстрактности, заряжая материю духом созидания.
Экспозиция будет работать с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00.
Справка. Петр Мось родился в 1948 году на Волыни. Учился в Харьковском государственном художественном училище (1966-1968). Окончил Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства, отделение художественной керамики. С 1976 года живет и работает в Харькове. С 1977 года участвует в городских, областных и республиканских выставках. Произведения Петра Мося хранятся в Харьковском художественном музее, Львовской картинной галерее, Киевском музее современного искусства, а также в частных отечественных и европейских коллекциях.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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