13.08.2019 08:36

В горсовете состоялся благотворительный форум «Красота спасет мир»

Региональный благотворительный форум «Красота спасет мир» в рамках конкурса красоты «Миссис Харьков 2019» состоялся сегодня, 12 августа, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, миссией проекта является привлечение представителей общественности города Харькова к благотворительной деятельности, продвижение в обществе идеи, что добро делать просто, объединив возможности общественных организаций и власти.

В форуме приняли участие финалистки конкурса красоты «Миссис Харьков 2019», которые являются успешными женщинами в сферах бизнеса, культуры, спорта и общественной деятельности, а также представители органов местного самоуправления, благотворительных организаций, предприниматели.



Участницы «Миссис Харьков 2019» рассказали об акциях, которые были проведены в рамках проекта: аукционы для закупки медицинского оборудования или предоставление адресной помощи больным детям, съемки социальной рекламы, проведение бесплатных тренингов и семинаров, курсов иностранных языков, помощь детдомам, многодетным семьям, организациям по защите животных и пр.



Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская сообщила, что городская власть поддерживает участниц конкурса «Миссис Харьков 2019».



«Финал конкурса пройдет 23 августа. Конкурсантки не просто выйдут перед жюри и зрителями, чтобы показать, какие они красивые и талантливые, но и должны будут продемонстрировать результаты благотворительных акций, которые они проводили в течение полугода, рассказать, что хорошего они сделали для людей. Это будет важнейший критерий для оценки конкурсанток. Благотворительность - хороший и правильный тренд сегодняшнего дня. А также организаторы конкурса станут нашими партнерами во время проведения «Kharkiv Fashion» в октябре», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



Напомним, во время осеннего сезона «Kharkiv Fashion 2019» народная артистка Украины Ольга Сумская представит собственную коллекцию платьев.